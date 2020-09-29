Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга будет повышена с 1 января 2021 года. Предполагавшееся подорожание публично подтвердил 29 сентября на телеканале «78» председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай «Чижик» в Петербурге

Чиновник не связывает предстоящий рост тарифов на проезд с эпидемией коронавируса, считая происходящее вполне ординарным событием.

«Это абсолютно нормальное явление. Повышают пенсии — повышают тарифы. Мы следуем канве происходящих событий. Доходы упали, согласен, но тарифы растут в пределах установленных нормативов», — заявил Поляков.

По его словам, подорожание в наибольшей степени коснется разовых билетов на проезд в наземном транспорте и жетонов в метро.

«В этом случае бюджет Петербурга не должен доплачивать за командировочных приезжих и за туристов», — пояснил глава комтранса.

Многоразовый электронный билет «Подорожник», которым пользуется большинство петербуржцев, останется более выгодным средством оплаты проезда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге предрекли подорожание проезда до 65 рублей

Как сообщали ранее в Смольном, стоимость проезда в городском общественном транспорте Санкт-Петербурга на 2021 год будет установлена в конце ноября текущего года, после установления размеров субсидий перевозчикам от бюджета.

Возможно введение единого тарифа в 60 рублей на разовый проезд в любом виде городского общественного транспорта. Согласно другому варианту, 55 рублей будет стоить билет в наземном транспорте и 65 рублей — жетон в метро.