Саранск, 29 сентября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В аэропорту Саранска с 26 сентября базируется вертолёт Ансат для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Пресс-служба саранского аэропорта

Судно производства Казанского вертолётного завода оборудовано медицинским модулем для полетов по срочным санитарным заявкам и оказания экстренной медпомощи.

«Применение медицинских вертолетов позволяет снизить смертность при ДТП в 2 раза, тяжесть последствий — в 3 раза, летальный исход при острых заболеваниях — в 10 раз», — уточнили в штабе.

ИА REGNUM напоминает, поручение по проработке вопроса организации деятельности санитарной авиации в Мордовии глава республики Владимир Волков дал в июле 2018 года тогдашнему министру здравоохранения региона Михаилу Морозову.

Обсуждалась возможность организации работы такого подразделения для транспортировки тяжелых больных на базе Республиканской клинической больницы.

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