Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Стоимость жилья массового формата в Петербурге с начала 2020 года увеличилась почти на 15%, что является рекордным показателем за последние десять лет. Эксперты объясняют, что это вызвано целым комплексом факторов, и не видят причин для приостановки роста цен.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

Об этом заявили специалисты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», данные которого приводит «Фонтанка». Подорожание квадратного метра происходит и в секторе жилья бизнес-класса, и в элитном сегменте первичной недвижимости.

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Как отмечают аналитики, причиной взлетевших цен на новое жилье стало сокращение предложения на рынке на фоне активного спроса, льготная ипотека, а также вывод на рынок новых проектов с высокой стоимостью квадратного метра.

«Пока мы не видим предпосылок для изменения наметившегося тренда», — отмечает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».