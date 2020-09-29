Москва, 29 сентября, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Московский «Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 году. Об этом 29 сентября сообщает «Чемпионат».

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

Отмечается, что речь идёт о красно-белом ромбе без футбольного мяча внутри буквы «С», который разместится на форме команды.

В клубе хотят использовать старую эмблему с ретро-мотивами в форме. Руководство «Спартака» ведёт переговоры с компанией Nike. Предполагается, что такую форму команда будет использовать в 2022 году.

Отметим, что эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась с 1935 по 1997 год. В 1998 году ФК «Спартак» поместил мяч на эмблему после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на старую эмблему.