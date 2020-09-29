Симферополь, 29 сентября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа, которая до строительства Крымского моста связывала полуостров с «материковой» Россией, прекратила работу, 28 сентября был выполнен последний рейс на переправе. Причина остановки — снижение нагрузки и отсутствие заказов.

Марина Каширская ИА REGNUM На пароме

«28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», — цитирует «Крыминформ» гендиректора оператора Керченской переправы компании «АнРуссТранс» Василия Анненкова.

Прекращение работы паромной переправы означает и сокращение всех специалистов, занятых в работе инфраструктуры — речь идёт о 300 сотрудниках.

Как сообщало ИА REGNUM, после открытия Крымского моста в 2018 году, а затем и запуска железнодорожного движения в конце 2019 года на Керченской паромной переправе резко снизилось число заказов.