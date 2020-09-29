Прокуратура обнаружила в калужских детских садах холодные батареи
Калуга, 29 сентября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Комплексная проверка в помещениях муниципальных дошкольных учреждениях Калуги, Износковского и Малоярославецкого районов показала, что не во всех детских садах включили отопление. Об этом 29 сентябри сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
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Прокуратура обнаружила в детских садах холодные батареи
Прокурорская проверка пуска тепла в детских садах и школах была инициированы главой областного надзорного ведомства Константином Жиляковым. В связи с выявленными нарушениями приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле. На социальные объекты региона 21 сентября начали пуск тепла.
В жилые дома Калужской области подача тепла началась 29 сентября.