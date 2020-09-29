Калуга, 29 сентября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, состоялось первое заседание комитета Городской думы Калуги седьмого созыва по вопросам социального развития. Заместителем председателя комитета был избран Роман Коптеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Первое заседание комитета Городской думы Калуги седьмого созыва по вопросам социального развития 29.09.2020

Члены комитета одобрили поправки в регламент Городской думы, согласно которым решение о награждении знаком «За личный вклад в развитие Калуги» будет приниматься не тайным, а открытым голосованием.

Пресс-служба Городской думы Калуги Первое заседание комитета Городской думы Калуги седьмого созыва по вопросам социального развития 29.09.2020

Также депутаты одобрили решение о проведении конкурса на замещение должности городского головы Калуги.