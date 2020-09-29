Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Петербурге второй месяц подряд растут продажи автомобилей. С января по август 2020 года в городе продали 74 475 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Дарья Драй ИА REGNUM 5 Невский проспект

Это на 19% меньше, чем за первые восемь месяцев 2019 года, однако, как указывают аналитики «Auto-Dealer-СПб», впервые за полтора года продажи автомобилей увеличиваются два месяца подряд. При этом из-за позднего снятия ограничений на работу дилерских центров Петербург в годовом исчислении показывает динамику хуже, чем другие субъекты РФ.

«Петербургский рынок уже второй месяц подряд показывает лучшую динамику, чем общероссийский рынок автомобилей, который, например, в августе сократился на 0,5%. Но по году пока результат продаж машин в городе хуже, чем в целом по России — падение на 19% против 16%. Причиной стало то, что в Петербурге позднее практически всех регионов были сняты ограничения на работу дилерских центров», — заявил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб «Евгений Еськов.

В августе текущего года петербургские дилеры реализовали 12 235 новых машин, то есть на 2% больше, чем в августе 2019 года.

Корейские марки KIA и Hyundai в августе показали лучшие для себя результаты в этом году. Благодаря высокому объему продаж Hyundai удалось обойти LADA в борьбе за второе место на петербургском авторынке. За счет высокого результата августа в пятерку лучших также поднялся Volkswagen.

«Из-за частых остановок заводов в этом году многие дилеры летом столкнулись с дефицитом машин, поэтому в августе драйверами рынка оказались те бренды, которые смогли обеспечить покупателю большой выбор автомобилей и их комплектаций. Кроме того, на положительной динамике продаж продолжают сказываться такие факторы как ослабление курса рубля и ожидание возможных ограничений, связанных с пандемией», — добавил Еськов.

Заметим, доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам восьми месяцев составила 8,5%.