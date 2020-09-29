Ярославль, 29 сентября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков 29 сентября на общегородском совещании потребовал ужесточить меры контроля за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля Владимир Волков

«Цифры впечатляют, но по факту мы видим, что ситуация достаточно расслабленная. Я прошу глав территориальных администраций совместно с Роспотребнадзором, потребительским рынком провести по своим районам дополнительные рейды по всем рынкам, торговым сетям, небольшим магазинам», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Также Владимир Волков потребовал от подчинённых провести рейды в общественном транспорте, где зачастую также люди ездят без масок.

«Что касается муниципального транспорта и транспорта, который работает на территории города. Там также необходимо провести рейды, чтобы соблюдался масочный режим. Прошу всех подключиться к этой работе. Сейчас осень, наступают холода. В такое время традиционно происходят вспышки вирусных заболеваний, но COVID-19 — это отдельная инфекция, на которую нужно обращать особое внимание», — сказал Владимир Волков.

Рейды должны пройти в течение двух недель. Ранее к усилению мер профилактики призывали и депутаты областной думы. Между тем меры предосторожности соблюдает явное меньшинство ярославцев.