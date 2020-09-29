В костромских магазинах установят отдельное время обслуживания пенсионеров
Кострома, 29 сентября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Костромские власти намерены принять дополнительные меры, направленные на снижение распространения коронавируса среди пожилых людей, для этого они воспользуются опытом столицы — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Особое внимание планируется уделить работе торговых центров и занятости пенсионеров. Так, руководителей организаций Костромской области попросили перевести сотрудников старше 65 лет на удалённую работу. Кроме этого, региональный департамент экономического развития ведёт переговоры с руководителями крупных торговых центров и ретейлерами. Чиновники считают, что для пенсионеров следует организовать отдельные часы обслуживания в магазинах.
Отметим, что практика введения специальных часов для обслуживания пожилых людей не уникальна. В марте 2020 года ряд московских магазинов прибегал к подобным мерам. Нововведение не оценил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он отметил, что дополнительные ограничения, которые вводят магазины, могут увеличить скопление пожилых людей в одном месте, что нежелательно с точки зрения ситуации с COVID-19. Чиновник добавил, что гораздо разумнее обеспечить пенсионерам удобство посещения вместо «часов для пожилых».