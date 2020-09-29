Кострома, 29 сентября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Костромские власти намерены принять дополнительные меры, направленные на снижение распространения коронавируса среди пожилых людей, для этого они воспользуются опытом столицы — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Торговый центр в Костроме

Особое внимание планируется уделить работе торговых центров и занятости пенсионеров. Так, руководителей организаций Костромской области попросили перевести сотрудников старше 65 лет на удалённую работу. Кроме этого, региональный департамент экономического развития ведёт переговоры с руководителями крупных торговых центров и ретейлерами. Чиновники считают, что для пенсионеров следует организовать отдельные часы обслуживания в магазинах.

«У нас есть задача — отработать возможность обслуживания людей старшего возраста в отдельные утренние часы, в том числе с работой отдельных касс. По кассам всё будет зависеть от возможностей конкретного магазина — его площадей и проходимости. В первую очередь наша просьба касается крупных торговых центров и гипермаркетов. Речь идёт именно о просьбе — мы не вправе запрещать магазинам обслуживать клиентов в любые часы работы, это неправильно и незаконно. Но магазины могут мотивировать граждан из группы риска приходить за покупками в определённые часы с помощью скидок и интересных предложений. Просьба уже направлена представителям торговых сетей, негативных откликов на неё пока не последовало», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

Отметим, что практика введения специальных часов для обслуживания пожилых людей не уникальна. В марте 2020 года ряд московских магазинов прибегал к подобным мерам. Нововведение не оценил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он отметил, что дополнительные ограничения, которые вводят магазины, могут увеличить скопление пожилых людей в одном месте, что нежелательно с точки зрения ситуации с COVID-19. Чиновник добавил, что гораздо разумнее обеспечить пенсионерам удобство посещения вместо «часов для пожилых».