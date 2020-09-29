Ярославль, 29 сентября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. 29 сентября политсовет Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» пример решение о том, кто заменит в областной думе Андрея Коваленко. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коваленко избран депутатом Госдумы России на прошедших выборах.

Yarregion.ru Ярославская областная дума

В областную думу Андрей Коваленко избирался в 2018 году по спискам «Единой России». Согласно закону, партия самостоятельно определяет, кому из оставшихся кандидатов распределить освободившийся мандат. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к партии, перед выборами региональный политсовет принял решение о порядке передачи мандата. Он должен перейти кандидату, набравшему наибольшее число голосов за партию в своём округе.

Если кандидат откажется, мандат переходит к следующему кандидату. По данным ИА REGNUM, политсовет ведёт консультации с тремя потенциальными кандидатами. Все они в прошлом депутаты облдумы. Первый по количеству набранных голосов — бывший руководитель спортивных учреждений Рыбинска Владимир Беспалько. Он обладатель чёрного пояса по карате. За «Единую Россию» в округе Беспалько в 2018 году проголосовали 4226 человек или 38,49% избирателей.

Следующий претендент — также из Рыбинска. Это бывший мэр города Евгений Сдвижков, осуждённый, а потом оправданный по делу о взятках. Сейчас компания Сдвижкова занимается строительством и ремонтом дорог. У него в активе 4014 голосов или 36,49%.

На третьем месте — главный врач ярославской клинической больницы № 9 Станислав Белокуров. В его округе за «Единую Россию» проголосовали 4006 человек.

По мнению источника ИА REGNUM, наиболее предпочтительны позиции Станислава Белокурова. Во время пандемии коронавируса партии логично было бы делегировать в региональное законодательное собрание врача, компетентного в самом проблемном на сегодня вопросе. Тем более что действующих врачей государственных клиник на сегодняшний момент в Ярославской областной думе нет. Медицину представляют лишь руководитель частной клиники Юрий Филимендиков и студент медицинской академии Артём Денисов, избранный от «Коммунистов России». Белокуров мог бы усилить это направление.