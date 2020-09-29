Калуга, 29 сентября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Проект по строительству и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Калуга» получил премию в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере железных дорог». Вручение состоялось в рамках инфраструктурного VII конгресса «Российская неделя ГЧП», который проходит с 28 сентября по 1 октября в Москве. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области

Admoblkaluga.ru Проект ОЭЗ «Калуга» получил национальную премию «РОСИНФРА»

Проект по строительству и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ «Калуга» реализован в соответствии с концессионным соглашением, подписанным между РЖД и правительством Калужской области в феврале 2019 года. Объем инвестиций составляет более 655 млн рублей.

В 2020 году программа VII конгресса «Российская неделя ГЧП» посвящена вопросам привлечения частных инвестиций в реализацию национальных проектов, строительства автомобильных и железных дорог, модернизации ЖКХ и городского благоустройства, создания современных объектов социальной сферы, улучшения экологической обстановки и развития цифровых технологий.