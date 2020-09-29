General Motors представила футуристический концепт-кар Buick Electra
Пекин, 29 сентября, 2020, 10:13 — ИА Регнум. Компания General Motors представила на автовыставке в Пекине концепт-кар Buick Electra, отличительной особенностью которого стал необычный дизайн. Об этом сообщается на сайте Gmauthority.
Buick Electra построен на платформе BEV3. При этом новинка получила систему аккумуляторов GM Ultium. Новые серийные модели на основе концепта должны появиться в течение пяти лет.
Внешний вид Buick Electra Concept с органичными линиями и скульптурными поверхностями по всему кузову, колесами и элементами освещения представляет оригинальное сочетание элегантности и динамизма. Примечательными особенностями являются передняя решётка с подсветкой, необычные фары LED Matrix, двери-бабочки и большие инновационные 23-дюймовые колеса.
Салон модели также выглядит необычно. Вместо руля используется штурвал. Кроме того, отсутствует традиционная приборная панель. Вместо неё экран, который заменяет приборы, мультимедийную систему и все остальные функции.
По предварительной информации, на одном заряде Buick Electra Concept может проехать 412 миль (660 км). Силовая линейка состоит из двух двигателей Ultium Drive — по одному на каждую ось. Их общая производительность составляет 583 лошадиные силы. С места до 100 км/ч модель может разогнаться за 4,3 с.
Напомним, автомобили Buick Electra выпускались компанией General Motors в период с 1959 по 1990 год.
Читайте также: На автосалоне в Пекине представили Chery Tiggo 8 Plus