Ярославль, 29 сентября, 2020, 09:38 — ИА Регнум. В 2021—2025 годах в Ярославской области планируется построить 1100 километров межпоселковых газопроводов и 519 километров внутрипоселковых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Алексей Миллер и Дмитрий Миронов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программу газификации региона на 5 лет подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как сообщил Дмитрий Миронов, в рамках текущей программы развития газоснабжения к приему газа подготовлено более тысячи домовладений в Ярославской области. Построены четыре газовые котельные. Новая программа более амбициозна.

«От новой пятилетней программы у нас большие ожидания. Ее объем финансирования более чем в 10 раз превышает сумму предыдущей программы. В рамках реализации соглашения уровень газификации области вырастет до 86,8 процента. Газ придет почти в 15 тысяч домов», — рассказал Дмитрий Миронов.

Планируется, что «Газпром» вложит в газификацию Ярославской области около 27 млрд рублей в течение пяти лет. Развитие инфраструктуры позитивно скажется на инвестиционной привлекательности региона, считает председатель комитета по юридической и правовой поддержке Ярославского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Антон Жуков.

«Газификация очень важна для развития муниципальных районов. Если есть газ, люди переезжают жить на село, строят дома, развивается строительная отрасль. Вслед за этим подтягивается и социальная инфраструктура — детские сады, школы, дороги. Развивается и бизнес. Сейчас есть инвесторы, которые ждут прихода газа. Хорошо, что губернатор понимает важность развития ресурсоснабжающей базы региона», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Антон Жуков.

Подключение к газу было доступным как для жителей, так и для инвесторов, считает эксперт.

«Необходимо убирать административные барьеры для подключения к газу, тариф на подключение должен быть приемлемым. Технические условия должны быть выполнимыми как для физических, так и для юридических лиц. Программа газификации должна сопровождаться внятными и доступными условиями для подключения, иначе вложенные миллиарды не окупятся для самого «Газпрома», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Антон Жуков.

Важной составляющей программы является реконструкция магистрального газопровода Горький — Череповец. Как полагает эксперт, при его реконструкции должны быть учтены потребности Ярославской области. Ограничения на возможность подключения к газу должны остаться в прошлом.