Москва, 29 сентября, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября подписал указ, увеличивающий период осенних каникул в школах.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Согласно документу, опубликованному на портале мэра и правительства Москвы, все московские школы уйдут на осенние каникулы с 5 по 18 октября.

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — говорится в указе.

Также на данный срок приостанавливается работа детских досуговых организаций и учреждений дополнительного образования. Дошкольные учреждения продолжат работу.

В личном блоге, комментируя документ, мэр пояснил, что принял решение по рекомендации санитарных врачей.