Барнаул, 29 сентября, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Прогноз по поводу пикового значения числа заболевших COVID-19 в России, которое, по оценке эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, придётся на середину октября, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Новый рост заболеваемости коронавирусом, естественно, поднимает вопрос об эффективности существующих на данный момент противоэпидемических мероприятий и возобновлении уже отмененных. Соглашусь, что в зоне риска находятся пожилые люди, на которых избирательно и должны быть направлены ограничительные мероприятия. Молодые люди и дети тоже болеют, но у них заболевание протекает, как правило, в виде легких и среднетяжелых форм.

Изоляция экономически активного населения, в каком виде мы ее уже проходили, на сегодняшний день вряд ли возможна — накопившийся опыт показывает, что это не оправдано соображениями охраны здоровья и существенно подрывает и материальное благополучие множества семей, и наносит значительный урон народному хозяйству страны.

Сохранения здоровья пожилого населения предпочтительнее добиваться не изоляцией всей страны, а продуманными ограничительными мероприятиями в отношении именно этой категории. По моим наблюдениям, в основной массе пожилые люди уже не склонны запирать себя в своих домах, а ведут активную жизнь, заполняя поликлиники и общественный транспорт, порой не соблюдают социальную дистанцию и игнорируют ношение масок. Какие-то жесткие санкции в этом плане вряд ли осуществимы.

Государству нужно все больший упор делать на пропаганду и распространение знаний. Высокоэффективными мерами профилактики в период разгара инфекции будут запрет массовых мероприятий, при случаях заболеваний в коллективах — переход на дистанционный формат работы, обучения. Заражаясь в коллективах, дети и молодые люди несут инфекцию в семьи. Для пожилого человека риск получить инфекцию от родственника зачастую гораздо выше, чем при походе в магазин или на почту».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом числа выявленных носителей коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября обратился к старшему поколению жителей Москвы, попросив старшее поколение жителей столицы с 28 сентября постараться «уберечь себя от риска заболевания». В частности, мэр столицы рекомендовал москвичам в возрасте 65+ без особой необходимости не выходить из дома и временно отказаться от контактов с родственниками, поручить ежедневные покупки более молодым членам семьи. Работающим пенсионерам Собянин советует перейти на дистанционный формат.

Позднее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пиковое значение числа заболевших COVID-19 в России по наиболее вероятному сценарию придётся на середину октября 2020 г.