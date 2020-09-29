Москва, 29 сентября, 2020, 05:06 — ИА Регнум. Второе место после исторического рекорда в 2017 году занял урожай пшеницы, собранный в России ко второй половине сентября, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Питер Брейгель Старший. Жатва. 1565

За почти девять месяцев этого года в стране было собрано 82,9 млн тонн пшеницы. При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы является третьим по величине за все время наблюдений — 57,7 млн тонн.

Напомним, по итогам 2017 года в России было собрано 86 млн тонн пшеницы.