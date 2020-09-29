Владивосток, 29 сентября, 2020, 03:48 — ИА Регнум. Решением арбитража Приморского края банкротом признан кредитный потребительский кооператив «Владсоцзайм», созданный восемь лет назад во Владивостоке. Конкурсное производство в отношении кооператива продлится до 11 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Vk.com/ id258646535 «Владсоцзайм»

28 сентября судья Кучинский вынес вердикт — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

Напомним, кооператив, учрежденный группой физлиц в 2012 году, числится в стадии ликвидации. В отношении одного из учредителей есть пометка о недостоверности. Две участницы «Владсоцзайма» в 2004 году также выступали создателями микрофинансовой организации «Тихоокеанский центр развития кредитных союзов».

Председатель Сергей Величко в течение трёх лет также руководит ассоциацией кредитных кооперативов Приморья, которая работает на рынке 20 лет.