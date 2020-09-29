Москва, 29 сентября, 2020, 03:14 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска госкорпорации «Роскосмос» к АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Истец требовал взыскать с концерна 14 922 916 рублей 67 копеек. Вердикт вступил в законную силу и не был оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск был подан в конце декабря 2019 года. Третьим лицом в спор было приглашено Росимущество.

Взыскиваемые средства фигурировали как неустойка «по договору об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 14.12.2016 года №01−09/236». В ходе заседания госкорпорация также истребовала от правительства РФ выписку из целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011−2010 годы» по объекту «Техническое перевооружение производственного комплекса №1 и цеха №46 на промплощадке АО «ГОЗ Обуховский завод», г. Санкт-Петербург» в части сроков осуществления технического перевооружения.

Напомним, концерн был создан в 2002 году по указу президента РФ, став первым крупным холдингом, появившимся в рамках госпрограммы развития ОПК.