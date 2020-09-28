Вашингтон, 29 сентября, 2020, 01:47 — ИА Регнум. Альтернативные точки зрения по инциденту в сирийском городе Дума в апреле 2018 года, которые идут вразрез с докладом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), являются «российской пропагандой» и «трюком», заявила 28 сентября постпред США при ООН Келли Крафт на неформальной встрече организации.

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«Мы видим еще одну попытку распространить дезинформацию и подвергнуть нападкам профессиональную работу ОЗХО», — объявила она.

По мнению американского дипломата, площадка ООН якобы используется для того, чтобы «отвлечь внимание от усилий» других стран, направленных на привлечение к ответственности «режима» президента Сирии Башара Асада.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан назвал встречу СБ ООН по «формуле Арриа» возможностью выслушать независимых экспертов.

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Напомним, вымышленное применение войсками Дамаска «химического оружия» в Думе в 2018 году является предметом расследования ОЗХО. В ряде западных государств использовали инцидент для военного удара по Сирии, не предоставив никаких доказательств вины действующих властей.

Готовившие доклад эксперты ОЗХО, в свою очередь, исключили из документа выводы говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента.