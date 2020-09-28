Эр-Рияд, 28 сентября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. О ликвидации террористической ячейки, связанной с Ираном, заявили 28 сентября в Управлении госбезопасности Саудовской Аравии, сообщает SAP.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

Десять членов этой ячейки арестованы. По данным саудитов, эти люди обучались в Иране три года назад в Корпусе стражей Исламской революции.

Обучение, по данным саудовской спецслужбы, касалось не только военного дела, но и изготовления взрывчатки. Были найдены сделанные этими людьми схроны с оружием.

Непосредственно при обысках у арестованных нашли материалы для кустарного изготовления бомб, боеприпасы, стрелковое оружие, включая автоматы, снайперская винтовка, средства связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Саудовской Аравией и Ираном существует давний конфликт.