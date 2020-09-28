Курган, 28 сентября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. В детском саду и школе курганского села Травное дети вынуждены мёрзнуть до октября. Об этом сообщается на сервисе правительства Курганской области «Обратись».

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

"В школе и детском саду отсутствует отопление. В четверг в детском саду было 15 градусов. Сегодня чуть больше 10. Обещали отопление с 24 сентября. Дети и по сей день мёрзнут», — говорится в обращении родителей.

Администрация Мокроусовского района в своём ответе родителям обещает подачу тепла после промывки и опрессовки системы отопления 30 сентября 2020 года.