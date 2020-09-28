Баку, 28 сентября, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Данные о потере в Карабахе самолета ВВС Азербайджана не соответствуют действительности, сообщает 28 сентября азербайджанское военное ведомство.

Sevda Babayeva Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана

«Все самолеты азербайджанской армии находятся в строю», — сказал представитель министерства обороны.

Напомним, ранее армянская сторона сообщила об уничтожении в Нагорном Карабахе самолёта Ан-2 ВВС Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои с массированным применением артиллерии, танков и беспилотников.

Обе стороны конфликта несут потери. Количество убитых и раненых уже перевалило за несколько сотен.