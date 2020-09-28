Британцы раскрыли секрет победы Трампа в 2016 году
Лондон, 28 сентября, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Британский телеканал Channel 4 обнародовал масштабное расследование, согласно которому победа президента США Дональда Трампа в 2016 году была обеспечена огромным массивом данных миллионов американских граждан, на которых направлялась таргетированная реклама в Facebook.
Согласно репортажу, показанному 28 сентября, использованная избирательным штабом Трампа база данных «содержит подробную информацию о почти 200 миллионах американцев… более чем 5000 файлов, которые вместе содержат почти 5 терабайт данных».
Весь массив был поделен специалистами на восемь категорий, на которые была направлена по разному адаптированная информация путем таргетированной рекламы в Facebook.
Самое большое негодование телеканала вызывает то, что примерно 3,5 миллиона чернокожих американцев были таргетированы для «сдерживания» — им предназначались посты, снижающие желание прийти на выборы.
Однако, как признают авторы, доказать злоупотребления сложно. Многие из рекламных объявлений были «так называемыми темными постами, которые могли исчезнуть из лент получателей, как только за них перестали платить».
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