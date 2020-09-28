Лондон, 28 сентября, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Британский телеканал Channel 4 обнародовал масштабное расследование, согласно которому победа президента США Дональда Трампа в 2016 году была обеспечена огромным массивом данных миллионов американских граждан, на которых направлялась таргетированная реклама в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Дональд Трамп

Согласно репортажу, показанному 28 сентября, использованная избирательным штабом Трампа база данных «содержит подробную информацию о почти 200 миллионах американцев… более чем 5000 файлов, которые вместе содержат почти 5 терабайт данных».

«Это одна из самых крупных утечек в истории», — заявляют авторы расследования Джоб Рабкин, Гай Баснет, Эд Хоукер, Джанет Истхэм и Хайди Петт.

Весь массив был поделен специалистами на восемь категорий, на которые была направлена по разному адаптированная информация путем таргетированной рекламы в Facebook.

«Штаб Трампа потратил £44 млн (около $56,5 млн — прим. ИА REGNUM) только на рекламу в Facebook в течение 2016 года, разместив почти шесть миллионов разных версий целевых сообщений».

Самое большое негодование телеканала вызывает то, что примерно 3,5 миллиона чернокожих американцев были таргетированы для «сдерживания» — им предназначались посты, снижающие желание прийти на выборы.

«Кампания была нацелена на чернокожих избирателей с помощью негативной рекламы… Это видеоролики, в которых Хиллари Клинтон называет чернокожую молодежь «суперхищниками», и которые в октябре 2016 года транслировались по телевидению 402 раза и получили миллионы просмотров на Facebook».

Однако, как признают авторы, доказать злоупотребления сложно. Многие из рекламных объявлений были «так называемыми темными постами, которые могли исчезнуть из лент получателей, как только за них перестали платить».

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