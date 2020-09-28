Осло, 28 сентября, 2020, 22:12 — ИА Регнум. В Норвегии из-за пожара экстренно остановлен завод сжижения природного газа Hammerfest LNG, сообщает 28 сентября пресс-служба компании Equinor.

Fiveflower Взрыв газа

«Нет информации о пострадавших или пропавших без вести. Весь персонал, не участвовавший в ликвидации последствий инцидента, эвакуирован», — сообщает пресс-служба норвежской компании.

Завод Hammerfest LNG расположен на острове Melkoya и использует газ морского месторождения Snohvit («Белоснежка»). Это первый проект на норвежском континентальном шельфе, реализованный без надводной инфраструктуры.

Вся система добычи газа находится на морском дне, газ идёт по трубопроводу в Хаммерфест на СПГ-завод. Завод введен в эксплуатацию осенью 2007 года.