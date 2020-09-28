Курган, 28 сентября, 2020, 21:55 — ИА Регнум. В Курганской области на 1 июля 2020 года проживали 824 847 человек. Численность населения с января сократилась на 2319 человек, сообщается в докладе регионального департамента экономического развития.

Детская площадка

За январь-июль 2020 года в Курганской области родилось 4230 младенцев. Уменьшение числа родившихся по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 5,9%. С января по июль 2020 года число умерших составило 7514 человек.

С начала года по июль число умерших превысило число родившихся в регионе в 1,8 раза, тогда как в июне превышало в 1,7 раза. Естественная убыль населения за январь-июль 2020 года в Курганской области составила 3284 человека.