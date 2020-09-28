Биробиджан, 28 сентября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Число учеников, обучающихся дистанционно из-за коронавируса сократилось в Еврейской автономной области. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя областного комитета образования региона Михаил Калманов на брифинге по организации процесса обучения в условиях коронавируса.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

По его словам, в Еврейской автономной области не планируется полностью переводить школы на дистанционное обучение. Сейчас ситуация с распространением коронавируса является контролируемой. При этом фиксируется положительная динамика. Так, 23 сентября в регионе было 13 классов (свыше 300 школьников), которые были переведены на дистанционный режим обучения из-за коронавируса. А 28 сентября таких классов осталось лишь шесть (138 школьников).

По словам чиновника, большую роль в этом играет как обеспеченность школ средствами защиты для недопущения распространения коронавируса, так и процесс обучения, при котором инфицированный ученик не покидает класс. Именно поэтому на дистанционное обучение переводят только один класс, а не всю школу.