Симферополь, 28 сентября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Помощник прокурора Симферопольского района Республики Крым обвиняется в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения, в отношении сотрудника надзорного ведомства возбуждено уголовное дело, сообщили 28 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления по Крыму и Севастополю. Дело было возбуждено по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

U.S. Department of Defense Арест

По версии следствия, обвиняемый пообещал своему знакомому помочь в смягчении меры пресечения в отношении его тёщи, находившейся под следствием, за что получил 50 тыс. рублей. Однако «помощь» оказать он уже не успел — в ночь на 26 сентября он был задержан сотрудниками УФСБ. Кроме того, считает следствие, обвиняемый продал своему знакомому психотропное вещество амфетамин в крупном размере.

Уголовное дело в отношении помощника прокурора возбуждено исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым. Обвиняемый решением суда отправлен под арест.