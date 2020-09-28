Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Оборудовать все стройки Камчатского края веб-камерами для отслеживания качества работ поручил глава региона Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

По его словам, необходимо сделать так, чтобы все стройки были оборудованы веб-камерами. Это необходимо для контроля количества рабочих на стройплощадках. При этом, в случае перебоев с интернетом, камеры могут работать и в автономном режиме. Они могут вести запись на флешку.

Владимир Солодов поручил чиновникам проработать технологию и установить камеры в самое ближайшее время. В первую очередь нужно смонтировать камеры на основных стройках.

Отмечается, что на некоторых стройках региона уже установили системы видеонаблюдения. Ознакомиться с ходом работ в онлайн режиме можно на сайте регионального правительства.