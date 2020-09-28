Ярославль, 28 сентября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. 27 сентября в Ярославле отметили сразу два значимых для города праздника: День туризма и День машиностроителя.

МОТ «Золотое кольцо» День Машиностроителя в Ярославле

Машиностроение имеет важное значение для города. Ярославский моторный завод на протяжении многих лет является одним из крупнейших предприятий региона. Его предшественник Ярославский автомобильный завод выпускал грузовики, на капоте которых устанавливали стальную фигурку медведя.

В память об этом 27 октября бронзовую скульптуру медведя на улице Первомайской нарядили в спецодежду сотрудников ярославского завода «Автодизель», входящего в «Группу ГАЗ».

«Уже стало доброй традиций для крупных промышленных компаний города и области одевать наш памятник в соответствии с важными профессиональными праздниками компаний. И передавать приветы и поздравления сослуживцам, стоя у бронзового медведя», — прокомментировала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Также 27 сентября в Ярославле наградили лучших представителей туристической отрасли. Наиболее отличившиеся работники получили грамоты от органов власти и общественных организаций города и области, а также медали «Золотое кольцо», которые вручает благотворительный фонд «Совет меценатов Ярославии».