Ереван, 28 сентября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Правительство Армении в рамках введенного в стране военного положения вводит запрет на выезд за пределы страны всех мужчин старше 18 лет, состоящих в мобилизационном резерве, сообщает 28 сентября пресс-служба армянского кабинета министров.

MoD of the Republic of Armenia Армянские солдаты

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются масштабные бои с применением артиллерии и бронетехники.

Азербайджанская армия пытается наступать на нескольких направлениях.