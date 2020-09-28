Курган, 28 сентября, 2020, 21:15 — ИА Регнум. В Курганской области за первые восемь месяцев 2020 года инфляция составила 3,3%. Об этом сообщается в отчёте регионального департамента экономического развития, который был опубликован 28 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной прилавок

Цены на на продовольственные товары с января по август увеличились на 4,5%, на непродовольственные — на 2,6%, на платные услуги — на 2,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области на конец августа 2020 года составила 4231,6 рублей, что на 3,1% ниже, чем по России, и на 9,1%, чем по Уральскому федеральному округу.