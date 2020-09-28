Москва, 28 сентября, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Учения Соединёных Штатов Америки, во время которых был уничтожен аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», вызвали обсуждение среди пользователей сети. Соответствующие комментарии граждане оставили 28 сентября в сервисе «Яндекс.Новости».

Defense.gov Американский флаг над гробом

Часть пользователей считает, что подобные учения говорят о том, что США потеряли связь с реальность. Имеется в виду, что страна не понимает, что такое на самом деле война.

«Им явно не хватает войны на их территории, а то заигрались в войнушку по всему миру, пора и самим ощутить что это такое», — пишет пользователь ОИК.

Другие граждане поддержали такое мнение. Они указали на то, что Третья мировая война не будет заключаться только в наземных и воздушных сражениях, а быстро закончится обменом ядерными ударами.

«Они что всерьёз думают что третья мировая будет как и вторая мировая проходить при помощи танков самолётов артиллерии и пехоты? Тогда они полные идиоты. Третья мировая продлится не больше одного часа просто засыплем друг друга ядерным оружием и на этом Всё и закончится от слова вообще Всё», — пишет Игорь.

Некоторые пользователи посчитали, что США не попытается применить свои отработанные навыки в реальности. Они привели в пример истерику, которую устроили власти страны, когда Северная Корея обзавелась ядерным оружием.

«Кишка слаба, их напугала Корея с одной ракетой, а прут на локомотивы мира», — пишет пользователь под псевдонимом «СамСебеХозяин».

Отдельные пользователи предложили властям США обратить своё внимание на внутренние проблемы, а не пытаться напугать Россию.

«Америке надо готовиться к перестройке, консенсусу и гласности. Какая им война будущего, если их перспективные политики в переходном возрасте (с этого света на тот) у себя грабителей внутри страны успокоить не могут?» — пишет АННА Б.

Напомним, 28 сентября стало известно, что во время военных учений США был уничтожен аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».