Самара, 28 сентября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. 169 классов в 57 школах отправлены на карантин в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

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По сообщению пресс-службы ведомства, переводить учреждения образования региона на дистанционную форму обучения чиновники не планируют. Во время роста заболеваемости ОРВИ учеба останавливаться не будет. При этом некоторые классы, в которых превышен эпидемиологический порог, уходят на карантин. В них обучение продолжается в дистанционной форме.

По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, в настоящее время из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли одну школу. Сейчас школьники находятся на дистанционном обучении. При этом они снова возобновят учиться очно в случае стабилизации эпидемиологической обстановки. У чиновников нет планов переводить всех учащихся на дистанционное обучение. Поэтому повода для беспокойства нет.

Сообщается, что на текущий момент в регионе по рекомендации областного Роспотребнадзора были отправлены на карантин 169 классов в 57 школах, 16 групп в 4 колледжах и техникумах, а также 17 групп в 10 детских садах.