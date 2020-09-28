Курган, 28 сентября, 2020, 19:50 — ИА Регнум. В Курганской области объём строительства жилья вырос на 13,1% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом сообщается в отчёте регионального департамента экономического развития, который был опубликован 28 сентября.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Стройка

Из общего ввода жилья 72,9% построено индивидуальными застройщиками (ИЖС), которыми введено 850 домов общей площадью 97,2 тыс. кв. м.

В основном ввод жилья обеспечен индивидуальными застройщиками города Кургана (261 дом), Кетовского района (235 домов), Шадринского района (46 домов) и Далматовского района (27 домов).