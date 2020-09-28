Москва, 28 сентября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В настоящее время на мировом рынке нефти наблюдается стабилизация, но есть опасения по поводу второй волны коронавируса. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал прогноз министра энергетики РФ Александра Новака, согласно которому спрос на нефть по итогам 2020 года в среднем будет на 10% ниже уровня 2019 года.

Добыча нефти

«Прогнозы по спросу на нефть на этот год корректировались очень сильно с начала года, — отметил Салихов. — Потом было некое ожидание, что будет совсем большой провал во II квартале. Потом имело место более-менее быстрое восстановление экономической активности в ключевых странах. Сейчас мы видим стабилизацию и слышим опасения по поводу второй волны коронавируса. Это всё создает большую неопределенность по поводу итогов 2020 года. Хотя сейчас почти октябрь. Цифра 10% падения — это более консервативная пессимистичная оценка. В среднем консенсус ключевых прогнозов — это падение на 8−9%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что один из факторов, влияющих на снижение мирового спроса на нефть, это внедрение технологий вторичного использования энергоресурсов.