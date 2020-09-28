Ярославль, 28 сентября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. В Ярославле закрылась на карантин школа № 18. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля. Причиной закрытия стал не коронавирус, а острые респираторные вирусные инфекции.

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«Школа закрыта на основании ходатайства директора. Болеют и педагоги, и дети. Чтобы избежать распространения инфекции, принято решение о закрытии на карантин на неделю. Подобных обращений от других школ пока нет, но есть классы, закрытые на карантин по ОРВИ. Идёт обычный сезонный подъём заболеваемости. При этом одна инфекция накладывается на другую. Поэтому лучше закрыться, чтобы не рисковать здоровьем педагогов и детей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Ранее в школе №18 из-за коронавируса закрывались классы на карантин. По словам Елены Ивановой, в случае обращения других директоров школ о карантине, подобные меры будут вводиться и там.