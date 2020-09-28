Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times 28 сентября, перед дебатами президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена, опубликовала расследование вероятных «налоговых преступлений» действующего президента.

Дональд Трамп

В статье, в частности, утверждается, что Трамп около десяти лет не платил подоходный налог в США, а связанные с ним компании уклонялись от налогов в других странах мира.

«Когда Дональд Трамп стал президентом, он заплатил федеральный подоходный налог в размере $750. За первый год пребывания в Белом доме он заплатил еще $750 долларов. В предыдущие 10 лет из 15 он вообще не платил подоходный налог» , — сообщает NYT.

При этом издание признает, что Трамп заплатил «миллионы долларов» других налогов, а компании будущего президента долгие годы имели серьезные финансовые проблемы и убытки на сотни миллионов долларов США.

«Господин Трамп имеет опыт жесткой работы со своими кредиторами. Но налоговые декларации показывают, что ему не удалось вернуть гораздо больше денег, чем было известно ранее: в общей сложности $287 млн с 2010 года» , — пишет NYT.

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