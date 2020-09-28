Москва, 28 сентября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Ради поддержки экономики и социального сектора властям РФ лучше повысить цену отсечения бюджетного правила, вместо того чтобы тратить половину Фонда национального благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в России «требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения», и поэтому «можно было бы сделать исключение из бюджетного правила». Кроме того, Кудрин сказал, что «даже если бы мы потратили треть или половину средств ФНБ, для такого критического особого года это было бы не страшно».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Мне сложно сказать, что он имел в виду. У нас сейчас цена отсечения — 44,2 доллара за баррель Brent. И я думаю, что эту цену отсечения стоит поднять. Условно до 48 или до 50 долларов. И можно было бы пустить деньги в экономику. И в социальный сектор. Но сейчас по бюджетному правилу мы обязаны все эти деньги консервировать. Цена отсечения не должна быть такой низкой, — сказал Остапкович. — Что касается ФНБ, то стоит ли сейчас тратить половину накопленных там средств, если непонятно, что произойдет на следующий год? Какой будет ситуация с COVID-19? Какая будет мутация этого вируса? Чтобы будет в США после выборов? Как поведет себя новый президент? Какая развернется торговая война между США и Китаем?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идеи Кудрина раскритиковал экономист Михаил Делягин.