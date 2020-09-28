Чебоксары, 28 сентября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Чувашии в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 1 марта 2020 года в целях информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений, обеспечения стратегического планирования, повышения эффективности государственного управления создадут Центр управления регионом (ЦУР). Соответствующее распоряжение сегодня, 28 сентября, подписал глава республики Олег Николаев.

Флаг Чувашии

Согласно документу, администрация главы Чувашии будет координировать деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при создании, развитии и эксплуатации ЦУР Чувашии.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии определено органом, осуществляющим создание, развитие и функционирование технологической системы обеспечения деятельности ЦУР Чувашии.

ИА REGNUM напоминает, ряд регионов уже сообщили о создании ЦУРов. Сегодня, 28 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая будет отвечать за организацию центра управления регионом.

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