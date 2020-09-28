Вашингтон, 28 сентября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.

Defense.gov B-52H Stratofortress

Группа из шести стратегических бомбардировщиков B-52H находилась в Британии с 22 августа. Она размещалась на авиабазе Фэрфорд. За это время бомбардировщики совершили не менее 30 полетов над европейской территорией, в том числе у западных и юго-западных границ России.

По данным ВВС США, на данный момент пять стратегических бомбардировщиков B-52H вернулись на авиабазу Майнот в штате Северная Дакота.

Еще один самолет этой группы остался на базе в Фэрфорде из-за проведения ремонтных работ.