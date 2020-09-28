Москва, 28 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Около полутора процентов детей от общего числа школьников не пришли в школу из-за недомогания. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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"Мы ведем мониторинг с 7 сентября. Мы обследуем здоровых детей: старших школьников, студентов среднего специального образования и студентов высшего образования. Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей COVID-19 <…>. И хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было 0,5%, а на второй — чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством COVID-19 не превышает 2% в школах», — сказала Попова.

По её словам, распространение коронавируса внутри школ также отсутствует. Она также рассказала, что от 55% до 95% заражённых детей в разных регионах страны — это дети с бессимптомным течением COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 25 сентября из-за коронавируса было закрыто 94 школы, а 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин.