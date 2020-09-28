Москва, 28 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Один из немаловажных факторов, влияющих на будущее ВВП РФ, это поведение экономик Евросоюза и Китая — главных импортеров российского сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что по итогам 2020 года ВВП РФ упадет на 4−5%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Но ВВП — это не главное, — подчеркнул Остапкович. — ВВП — это виртуальный показатель, который оценивает объем рыночной стоимости товаров и услуг, созданный внутри страны за определенный период. Главный индикатор — это доходы и занятость. Какой доход у людей и какая занятость у людей — вот главные индикаторы, которые надо отслеживать. От них зависит уровень бедности. Все социальные, политические, экономические проблемы возникают от доходов и занятости. А не от ВВП».

В связи с этим Остапкович призвал вспомнить Великую рецессию 1920−1930-х годов в США.

«Ведь никто не говорит о том, какой там был ВВП и насколько он упал, — сказал экономист. — Все говорят о падении доходов и о росте безработицы. А что там упало ВВП на 17−20%, не скажет ни один экономист. Вот основные индикаторы, за которыми надо следить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, что в настоящее время невозможно дать более-менее точный прогноз о будущем российского ВВП.