Киев, 28 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский уже даже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах, заявил на согласительном совете Рады сегодня, 28 сентября, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»Артур Герасимов.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По мнению Герасимова, так называемая «правящая партия» стремительно теряет рейтинг в преддверии выборов.

«Очевидно, такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как в Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать «клонов»», — заявил политик.

Герасимов заявил, что депутаты уже внесли в ЦИК предложение — если человек изменил свою фамилию менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая.

Говоря о возможных проблемах на местных выборах, политик также сообщил об административном давлении на кандидатов и продаже мест в комиссиях.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны состояться на Украине 25 октября. Сегодня МВД Украины обнародовало актуальные данные, сколько уголовных дел уже открыто из-за выборов.