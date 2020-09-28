Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Торговая сессия 28 сентября на фондовом рынке США началась и проходит в «зелёной зоне», основные индексы Уолл-стрит к настоящему моменту поднялись более чем на 1,5%.

Benoît Prieur Уолл-стрит

Индекс Dow Jones вырос на 501,80 пункта (1,85%), до 27 675,76 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 55,44 пункта (1,68%), до 3353,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 171,73 пункта (1,57%), до 11 085,30 пункта.

Оптимизм рынка связан с надеждами на прогресс переговоров между Белым домом и Конгрессом США о новом крупном пакете помощи американской экономике.

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