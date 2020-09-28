Калуга, 28 сентября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 человек за последние сутки, сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне был зарегистрирован 51 подтверждённый случай заражения.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе 9 тыс. 128 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 519 человек находятся на лечении, 7 тыс. 535 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (442), в Обнинске (189), в Людиновском районе (126), в Боровском районе (126), Дзержинском районе (84) и в Козельском районе (74).