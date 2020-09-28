Москва, 28 сентября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Примерно 24−25% жителей Москвы имеют антитела к коронавирусу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет», — сказала Попова.

Также, по её словам, половина протестированных на антитела жителей Калининграда имеют антитела к коронавирусу, а в Ленинградской области это число составило 40% от числа сдавших тесты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев коронавируса в России за сутки с 27 на 28 сентября составило 8135.