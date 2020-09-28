Ереван, 28 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая ситуация в зоне конфликта контролируется армией обороны Нагорного Карабаха, отбита танковая атака, сообщила 28 сентября пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Mod.gov.az Азербайджанская бронетехника

По её данным, Вооруженные силы Нагорно-Карабахской республики отбили танковую атаку азербайджанской армии на юго-восточном направлении, уничтожив не менее 10 единиц бронетехники.

«Противник предпринял танковую атаку на юго-восточном направлении. Армия обороны Нагорного Карабаха успешно отбила наступление и уничтожила 10 единиц азербайджанской бронетехники. Бои продолжаются», — написала Степанян.

Оперативно-тактическая ситуация контролируется армией обороны Нагорного Карабаха, подчеркнула пресс-секретарь минобороны Армении.