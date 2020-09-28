Ереван, 28 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе на южном направлении отражена масштабная танковая атака, сообщает 28 сентября минобороны Армении.

Mod.gov.az Азербайджанские танки

Конкретных данных о масштабе применения танковых подразделений не приводится.

Сообщение снабжено видеозаписью с моментами поражения бронетехники.

Ранее военные Армении сообщали о «беспрецедентной» плотности артиллерийского огня в зоне боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные бои с применением артиллерии и танков.

Обе стороны несут серьёзные потери.