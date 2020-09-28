Москва, 28 сентября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече 28 сентября с президентом России Владимиром Путиным рассказал российскому лидеру о деструктивных силах, пытающихся раскачать ситуацию в республике в канун парламентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

По словам киргизстанского лидера, «они даже пытаются посягнуть на суверенитет Киргизии и вбить клин в союзнические отношения и стратегическое партнерство с Россией».

"Конечно, мы им не дадим, у них ничего не получится, потому что поддержка России для нас — главное, очень важное, и я вас благодарю за это. Мы всегда дорожим нашими исторически дружественными отношениями, они проверены веками», — добавил Жээнбеков.

Кто именно вредит российско-киргизским отношениям президент Киргизии не назвал.

В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

«Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами, всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию, и так же последовательно будем вести себя и в отношении Киргизии, в том числе оказывая и экономическую поддержку», — резюмировал он.